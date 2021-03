Sanremo 2021, le pagelle degli abiti della quarta serata del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 pagelle abiti – Sanremo 2021, quarta serata. Si ricomincia ad ascoltare le canzoni in gara, dopo la pausa dedicata alle cover. I cantanti tornano a stupire con look nuovi e ricercati. Alcuni di questi outfit sono perfino custom-made, ovvero realizzati ad hoc per la kermesse. Unici, da collezione. Altri, invece, provengono direttamente dagli archivi dei marchi, perché la parola chiave di questo anno è sostenibilità. Il mio compito questa sera sarà quello di giudicare i look prima della finale di domani. Storicamente, in fatto di moda, il quarto giorno è sempre quello più sorprendente. E da ricordare. Vedremo. AMADEUS Nulla: mi arrendo. Non riusciremo mai a vederlo con un completo elegante e minimal. Almeno a ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021). Si ricomincia ad ascoltare le canzoni in gara, dopo la pausa dedicata alle cover. I cantanti tornano a stupire con look nuovi e ricercati. Alcuni di questi outfit sono perfino custom-made, ovvero realizzati ad hoc per la kermesse. Unici, da collezione. Altri, invece, provengono direttamente dagli archivi dei marchi, perché la parola chiave di questo anno è sostenibilità. Il mio compito questa sera sarà quello di giudicare i look primafinale di domani. Storicamente, in fatto di moda, il quarto giorno è sempre quello più sorprendente. E da ricordare. Vedremo. AMADEUS Nulla: mi arrendo. Non riusciremo mai a vederlo con un completo elegante e minimal. Almeno a ...

