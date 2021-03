Sanremo 2021, le pagelle ai look della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 entra nel vivo della terza serata dedicata ai duetti e regala momenti di stile indimenticabili. Di seguito le nostre pagelle ai look. Noemi & Neffa Bustier in pizzo nero con incrocio sul décolleté e pantalone sartoriale per lei; tuxedo e t-shirt nera per lui. Le incertezze vocali del suo mitigate dallo stile impeccabile degli stilisti Dolce & Gabbana. Voto: 8 Noemi & Neffa Sanremo / IPANesli e Fasma Ancora una volta si va sul sicuro: completi classici ed eleganti rivisitati in chiave contemporanea, impeccabili e senza sbavature. Tutto Dolce & Gabbana. Voto: 8 Nesli e Fasma Sanremo / IPAMichielin e Fedez Lei in Miu Miu lui in Versace. Anche questa volta i loro look non ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival dientra nel vivodedicata ai duetti e regala momenti di stile indimenticabili. Di seguito le nostreai. Noemi & Neffa Bustier in pizzo nero con incrocio sul décolleté e pantalone sartoriale per lei; tuxedo e t-shirt nera per lui. Le incertezze vocali del suo mitigate dallo stile impeccabile degli stilisti Dolce & Gabbana. Voto: 8 Noemi & Neffa/ IPANesli e Fasma Ancora una volta si va sul sicuro: completi classici ed eleganti rivisitati in chiave contemporanea, impeccabili e senza sbavature. Tutto Dolce & Gabbana. Voto: 8 Nesli e Fasma/ IPAMichielin e Fedez Lei in Miu Miu lui in Versace. Anche questa volta i loronon ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - eleanor_rigsby : Mi sono accorta ora che in tutto questo Toffolo grattava il formaggio #Sanremo2021 - Agenzia_Dire : #SimonaVentura è risultata positiva al #Covid_19: salta la sua partecipazione come ospite a #Sanremo2021. -