Sanremo 2021, le pagelle ai look dalla quarta serata: Mahmood in gonna e stivali come un guerriero, Barbara Palombelli in vestaglia (di Armani) – FOTO (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus: voto 6 – Strega comanda color..azzurro! Per questa quarta serata del Festival il conduttore ha scelto questo colore (a fantasia cangiante, ovviamente) per la giacca del suo tuxedo. Quando Amadeus si scatena in gag e balletti con Fiorello è subito villaggio vacanze anni ’80. Poi è arrivato il secondo look: ditemi che è un’allucinazione, che quella giacca non è davvero rosa shocking. Beatrice Venezi: voto 9 – La direttrice d’orchestra è celebre per i suoi look e non delude: per la serata ha scelto un abito bustier di Giorgio Armani color magenta con drappeggio centrale e impreziosito da ricami in cristalli blu pavone che sembrano quasi dei fuochi d’artificio. Completano il look, bracciale e orecchini di brillanti, creazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus: voto 6 – Strega comanda color..azzurro! Per questadel Festival il conduttore ha scelto questo colore (a fantasia cangiante, ovviamente) per la giacca del suo tuxedo. Quando Amadeus si scatena in gag e balletti con Fiorello è subito villaggio vacanze anni ’80. Poi è arrivato il secondo: ditemi che è un’allucinazione, che quella giacca non è davvero rosa shocking. Beatrice Venezi: voto 9 – La direttrice d’orchestra è celebre per i suoie non delude: per laha scelto un abito bustier di Giorgiocolor magenta con drappeggio centrale e impreziosito da ricami in cristalli blu pavone che sembrano quasi dei fuochi d’artificio. Completano il, bracciale e orecchini di brillanti, creazioni di ...

