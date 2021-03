Sanremo 2021, le pagelle ai look dalla quarta serata in diretta: Beatrice Venezi voto 9 – FOTO (Di venerdì 5 marzo 2021) Amadeus: voto 7 – Strega comanda color..azzurro! Per questa quarta serata del Festival il conduttore ha scelto questo colore (a fantasia cangiante, ovviamente) per la giacca del suo tuxedo. Decisamente meglio del rosso di ieri. Beatrice Venezi: voto 9 – La direttrice d’orchestra è celebre per i suoi look e non delude: per la serata ha scelto un abito bustier di Giorgio Armani color magenta con drappeggio centrale e impreziosito da ricami in cristalli blu pavone che sembrano quasi dei fuochi d’artificio. Stupenda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Amadeus:7 – Strega comanda color..azzurro! Per questadel Festival il conduttore ha scelto questo colore (a fantasia cangiante, ovviamente) per la giacca del suo tuxedo. Decisamente meglio del rosso di ieri.9 – La direttrice d’orchestra è celebre per i suoie non delude: per laha scelto un abito bustier di Giorgio Armani color magenta con drappeggio centrale e impreziosito da ricami in cristalli blu pavone che sembrano quasi dei fuochi d’artificio. Stupenda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

