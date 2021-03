Sanremo 2021, le battute di Fiorello durante la quarta serata del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Quali sono le battute fatte da Fiorello durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2021? Dal 2 al 6 marzo la kermesse canora, condotta da Amadeus – con l’aiuto dell’amico e showman Rosario -, va in onda su Rai 1 dalle ore 20,40. Il comico siciliano, come lo scorso anno, sarà uno dei protagonisti assoluti del Festival con le sue battute e imitazioni. Di seguito tutte le battute di Fiorello durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 raccolte in diretta: Notizia in aggiornamento… Pubblico Al Festival di Sanremo 2021, ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) Quali sono lefatte daladeldi? Dal 2 al 6 marzo la kermesse canora, condotta da Amadeus – con l’aiuto dell’amico e showman Rosario -, va in onda su Rai 1 dalle ore 20,40. Il comico siciliano, come lo scorso anno, sarà uno dei protagonisti assoluti delcon le suee imitazioni. Di seguito tutte lediladeldiraccolte in diretta: Notizia in aggiornamento… Pubblico Aldi, ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - nerdiacela : @Sanremo_2021 Ah vabbè. Allora semo a posto. - davidemaggio : Se nessuno ha capito con chi si sia esibito @MaxGazze, facciamo un po’ di chiarezza qui ??????… -