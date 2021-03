Sanremo 2021: le anticipazioni della quarta serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera va in scena la finale delle “Nuove Proposte” Va in scena questa sera la quarta e penultima serata del “Festival di Sanremo 2021?. Sarà la volta di decretare il vincitore della categoria “Nuove proposte” e poi scenderanno di nuovo in gara tutti i big. C’è da temere che, se ieri la fine (con la partecipazione solo dei 26 artisti) è stata alle 2.04, oggi si vada oltre. Tra i finalisti dei giovani: Folcast, Gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou che si “sfideranno” per il titolo di vincitore. Questa sera poi la gara dei big verrà giudicata dalla sala Stampa, web e tv. A salire sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e Fiorello anche Barbara Palombelli per cui c’è scetticismo e anche un po’ di curiosità e poi Beatrici Venezi, direttore d’orchestra che ha partecipato alla giuria di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera va in scena la finale delle “Nuove Proposte” Va in scena questa sera lae penultimadel “Festival di?. Sarà la volta di decretare il vincitorecategoria “Nuove proposte” e poi scenderanno di nuovo in gara tutti i big. C’è da temere che, se ieri la fine (con la partecipazione solo dei 26 artisti) è stata alle 2.04, oggi si vada oltre. Tra i finalisti dei giovani: Folcast, Gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou che si “sfideranno” per il titolo di vincitore. Questa sera poi la gara dei big verrà giudicata dalla sala Stampa, web e tv. A salire sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e Fiorello anche Barbara Palombelli per cui c’è scetticismo e anche un po’ di curiosità e poi Beatrici Venezi, direttore d’orchestra che ha partecipato alla giuria di ...

