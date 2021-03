Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata: salta la Ventura positiva al Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera verrà decretato il vincitore delle nuove proposte quarta serata del Festival di Sanremo 2021: questa sera verrà decretato il vincitore delle Nuove proposte e poi spazio alla gara dei 26 Big. Non mancano, visto il calo degli ascolti le polemiche che però sia la Rai che il direttore artistico schivano vista la straordinarietà della situazione. Il direttore artistico evidenzia anche come siano saliti i numeri delle canzoni in rotazione radiofonica e non solo, un dato importante e che valorizza il lavoro fatto. Molto felice come ero ieri – spiega Amadeus – Dobbiamo capire che questo è una forte rottura, quando ho parlato di 70 + 1, era questo il senso in una tale situazione, un un anno in cui il mondo è cambiato, il Festival che stavamo pensando andava in una direzione di assoluto cambiamento. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera verrà decretato il vincitore delle nuove propostedel Festival di: questa sera verrà decretato il vincitore delle Nuove proposte e poi spazio alla gara dei 26 Big. Non mancano, visto il calo degli ascolti le polemiche che però sia la Rai che il direttore artistico schivano vista la straordinarietàsituazione. Il direttore artistico evidenzia anche come siano saliti i numeri delle canzoni in rotazione radiofonica e non solo, un dato importante e che valorizza il lavoro fatto. Molto felice come ero ieri – spiega Amadeus – Dobbiamo capire che questo è una forte rottura, quando ho parlato di 70 + 1, era questo il senso in una tale situazione, un un anno in cui il mondo è cambiato, il Festival che stavamo pensando andava in una direzione di assoluto cambiamento. ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Affaritaliani : Ascolti tv, Formigli vola dietro a Sanremo 2021 e stravince contro Del Debbio - Valenti35967049 : RT @rubio_chef: Sbircio di Sanremo sui siti e mi domando come sia possibile che tanta ipocrisia e inutilità possano venire celebrate come c… -