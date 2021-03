Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata minuto per minuto: c’è la finale dei Giovani. Ecco tutti gli ospiti e i cantanti in gara (Di venerdì 5 marzo 2021) Il primo verdetto sta per finalmente per arrivare. La quarta puntata di Sanremo 2021 è quella dedicata ai Giovani, con la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte: a decretarlo, venerdì 5 marzo, sarà la somma dei giudizio della Giuria demoscopica, della Sala Stampa e televoto. Quanto alla durata si annuncia monstre, visto che ad esibirsi saranno tutti e 26 i Big in gara e dunque lo show si allungherà fino alle 2 di notte. Sul palco con Amadeus ci saranno due donne speciali: Barbara Palombelli, la conduttrice dei record (con più di 700 ore di diretta l’anno), mentre la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi affiancherà il direttore artistico nella co-conduzione della gara delle Nuove Proposte. Tra ritorni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il primo verdetto sta per finalmente per arrivare. Lapuntata diè quella dedicata ai, con la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte: a decretarlo, venerdì 5 marzo, sarà la somma dei giudizioGiuria demoscopica,Sala Stampa e televoto. Quanto alla durata si annuncia monstre, visto che ad esibirsi sarannoe 26 i Big ine dunque lo show si allungherà fino alle 2 di notte. Sul palco con Amadeus ci saranno due donne speciali: Barbara Palombelli, la conduttrice dei record (con più di 700 ore di diretta l’anno), mentre la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi affiancherà il direttore artistico nella co-conduzionedelle Nuove Proposte. Tra ritorni e ...

