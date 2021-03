Sanremo 2021 la scaletta della quarta serata, gli ospiti di stasera, il quadro di Achille Lauro (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 la scaletta della quarta serata del 5 marzo 2021. La finale delle Nuove Proposte. ospiti: Mahmood, Alessandra Amoroso ed Emma Siamo già arrivati alla quarta serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello continuano quindi la loro corsa sanremese in una serata pienissima, in cui scopriremo il vincitore della categoria Nuove Proposte e rivedremo i 26 campioni con le loro canzoni in gara. stasera, ad accompagnare Amadeus, ci sarà Beatrice Venezzi, direttrice d’orchestra, che si occuperà della porzione delle Nuove Proposte. E poi salirà sul palco la giornalista Barbara ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 marzo 2021)ladel 5 marzo. La finale delle Nuove Proposte.: Mahmood, Alessandra Amoroso ed Emma Siamo già arrivati allasettantunesima edizione del Festival di. Amadeus e Fiorello continuano quindi la loro corsa sanremese in unapienissima, in cui scopriremo il vincitorecategoria Nuove Proposte e rivedremo i 26 campioni con le loro canzoni in gara., ad accompagnare Amadeus, ci sarà Beatrice Venezzi, direttrice d’orchestra, che si occuperàporzione delle Nuove Proposte. E poi salirà sul palco la giornalista Barbara ...

