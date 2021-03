Sanremo 2021, la nostra pagella dei look della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuova puntata, nuovi outfit da commentare. La terza serata del Festival di Sanremo, come da tradizione, ha accolto sul palco tantissimi cantanti extra ed ospiti d’eccezione per dare vita alla serata dei duetti. Una serata ricca, carica di emozione e adrenalina, che ha portato all’Ariston nomi che avevano già vissuto Sanremo tempo addietro. Prima di mostrarvi la nostra pagella, menzione d’onore anche quest’oggi va ad Achille Lauro, ma al suo fianco vogliamo anche elogiare i Maneskin, una band che ne ha fatti di passi in avanti da X Factor e che ieri sera, forse proprio per rendere omaggio a quel momento importante, sul palco ha portato Manuel Agnelli. Tutti e quattro i membri della band hanno indossato una camicia bianca con al di sopra ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuova puntata, nuovi outfit da commentare. Ladel Festival di, come da tradizione, ha accolto sul palco tantissimi cantanti extra ed ospiti d’eccezione per dare vita alladei duetti. Unaricca, carica di emozione e adrenalina, che ha portato all’Ariston nomi che avevano già vissutotempo addietro. Prima di mostrarvi la, menzione d’onore anche quest’oggi va ad Achille Lauro, ma al suo fianco vogliamo anche elogiare i Maneskin, una band che ne ha fatti di passi in avanti da X Factor e che ieri sera, forse proprio per rendere omaggio a quel momento importante, sul palco ha portato Manuel Agnelli. Tutti e quattro i membriband hanno indossato una camicia bianca con al di sopra ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - enniopugli : Io sono a pezzi al lavoro per colpa di Sanremo 2021, vi odio, nemmeno avessi fatto serata e tornato alle 6.00 #Sanremo2021 - OndeFunky : La serata d’autore al Festival di Sanremo: I voti (e non solo) del #Sanremofunky #sanremo2021 #5marzo -