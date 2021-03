Sanremo 2021, la diretta della quarta serata: fine prevista alle 2.34 – FOTO e VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Venerdì equilave a quarta serata. Il Festival di Sanremo 2021 è un passo dal rush finale. Stasera verrà eletto il vincitore tra le Nuove Proposte (uno tra Folcast, Wrongonyou, Gaudiano e Davide Shorty), e poi si esibiranno tutti e 26 i cantanti del Festival. La prima sarà Annalisa, l’ultimo Random. In quel della sala stampa girano scalette, non ufficiali, che parlano di una chiusura alle 2.34. Se questo orario dovesse essere confermato, si rasenterebbe la follia. Gli ospiti della serata? Ve li diciamo in ordine di uscita: Beatrice Venezi, Barbara Palombelli, Mahmood, Alessandra Amoroso (anche con Emma), Matilde Gioli, oltre agli immancabili Achille Lauro e Ibrahimovic. Armatevi di caffè, si parte! L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Venerdì equilave a. Il Festival diè un passo dal rush finale. Stasera verrà eletto il vincitore tra le Nuove Proposte (uno tra Folcast, Wrongonyou, Gaudiano e Davide Shorty), e poi si esibiranno tutti e 26 i cantanti del Festival. La prima sarà Annalisa, l’ultimo Random. In quelsala stampa girano scalette, non ufficiali, che parlano di una chiusura2.34. Se questo orario dovesse essere confermato, si rasenterebbe la follia. Gli ospiti? Ve li diciamo in ordine di uscita: Beatrice Venezi, Barbara Palombelli, Mahmood, Alessandra Amoroso (anche con Emma), Matilde Gioli, oltre agli immancabili Achille Lauro e Ibrahimovic. Armatevi di caffè, si parte! L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

