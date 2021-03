Sanremo 2021, la camicia di Stash è di Zorzi? Cosa si è scoperto dopo l’esibizione (Di venerdì 5 marzo 2021) Stash e i The Kolors hanno accompagnato il giovane rapper Random nella terza serata di Sanremo 2021, quella tradizionalmente dedicata alle cover omaggiando Jovanotti. Il concorrente in gara e la band hanno portato all’Ariston una versione nuova di “Sono un ragazzo fortunato” tuttavia più che della performance in sé sui social si parla del look di Stash. Leggi anche: >> Sanremo 2021, le gaffe più divertenti delle ultime serate: Cosa è successo sul palco Il frontman dei The Kolors, da poco diventato papà della primogenita Grace, ha sfoggiato un outfit basato sul classico abbinamento rosso/nero con una camicia che non è affatto passata inosservata. Sanremo 2021, Stash copia ... Leggi su funweek (Di venerdì 5 marzo 2021)e i The Kolors hanno accompagnato il giovane rapper Random nella terza serata di, quella tradizionalmente dedicata alle cover omaggiando Jovanotti. Il concorrente in gara e la band hanno portato all’Ariston una versione nuova di “Sono un ragazzo fortunato” tuttavia più che della performance in sé sui social si parla del look di. Leggi anche: >>, le gaffe più divertenti delle ultime serate:è successo sul palco Il frontman dei The Kolors, da poco diventato papà della primogenita Grace, ha sfoggiato un outfit basato sul classico abbinamento rosso/nero con unache non è affatto passata inosservata.copia ...

