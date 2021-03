Sanremo 2021, incidenti della terza serata: dalla gaffe di Amadeus ai problemi tecnici (Di venerdì 5 marzo 2021) Amadeus dimentica che i Negramaro devono interpretare due brani e li congeda. Poi il microfono di Fasma che non funziona e la voce di Neffa che arriva in ritardo Prima il microfono di Fasma che non funzionava, poi un problema tecnico al computer ha fatto andare fuori tempo Neffa e Noemi. Ieri sera si sono verificati durante la terza serata del Festival di Sanremo degli intoppi. Il primo durante l’esibizione di Fasma con Nesli che ha costretto Amadeus a interrompere l’esibizione e a lanciare la pubblicità per rimediare all’errore tecnico: il microfono del cantante Fasma non ha funzionato, non si sentiva appunto la voce durante la performance. Così i due artisti hanno dovuto ripetere l’esibizione. Altro intoppo con Noemi e Neffa. Stavolta tutta colpa del computer. I due artisti si sono esibiti cantando ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021)dimentica che i Negramaro devono interpretare due brani e li congeda. Poi il microfono di Fasma che non funziona e la voce di Neffa che arriva in ritardo Prima il microfono di Fasma che non funzionava, poi un problema tecnico al computer ha fatto andare fuori tempo Neffa e Noemi. Ieri sera si sono verificati durante ladel Festival didegli intoppi. Il primo durante l’esibizione di Fasma con Nesli che ha costrettoa interrompere l’esibizione e a lanciare la pubblicità per rimediare all’errore tecnico: il microfono del cantante Fasma non ha funzionato, non si sentiva appunto la voce durante la performance. Così i due artisti hanno dovuto ripetere l’esibizione. Altro intoppo con Noemi e Neffa. Stavolta tutta colpa del computer. I due artisti si sono esibiti cantando ...

