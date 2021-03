Sanremo 2021, il Var della terza serata: Amadeus taglia i baffi a Fiorello. Meno male che non sbuca Bobo Vieri (Di venerdì 5 marzo 2021) A Sanremo 2021 nella serata dei duetti e delle cover Amadeus inventa il conduttore - barbiere. Mentre Ibra si mette in moto. I baffi DI Fiorello - D'ALEMA, ZINGARETTI E LE POLTRONE Fiorello tra D'... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Anelladei duetti e delle coverinventa il conduttore - barbiere. Mentre Ibra si mette in moto. IDI- D'ALEMA, ZINGARETTI E LE POLTRONEtra D'...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - RaiRadio2 : «Abbiamo avuto più tempo per rilassarci prima ed abbiamo preferito così.» @coma_cose nel backstage di #RaiRadio2 d… - EndCent : Sanremo 2021: la classifica della serata delle cover -