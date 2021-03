Sanremo 2021, il riassunto della terza serata del Festival della canzone italiana (Di venerdì 5 marzo 2021) Continua senza intoppi o quasi il 71° Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston sta regalando grandi emozioni nonostante l’assenza di pubblico e i protocolli rigidissimi anti contagio covid 19. Vediamo insieme cos’è successo nella terza puntata del Festival della canzone italiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@Sanremorai) L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 marzo 2021) Continua senza intoppi o quasi il 71°di, il palco dell’Ariston sta regalando grandi emozioni nonostante l’assenza di pubblico e i protocolli rigidissimi anti contagio covid 19. Vediamo insieme cos’è successo nellapuntata del. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRai (@rai) L'articolo proviene da YesLife.it.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - zazoomblog : Sanremo problemi tecnici per Noemi e Neffa. Poi quel gesto spiazzante - #Sanremo #problemi #tecnici #Noemi - MondoTV241 : Sanremo 2021: la conferenza stampa del 5 marzo 2021 #sanremo2021 #sanremo21 -