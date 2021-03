Sanremo 2021, il regolamento della quarta serata: chi vota e come (Di venerdì 5 marzo 2021) Qual è il regolamento e il programma della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 in programma oggi, venerdì 5 marzo 2021? La 71esima edizione del festival della canzone italiana arriva al giorno della finale dei giovani. Scopriremo quindi chi sarà il campione delle Nuove proposte. Inoltre ascolteremo tutte le 26 canzoni dei Big in gara. Una serata dunque decisiva e molto lunga. Ma chi vota e come nella quarta serata del 5 marzo? Ecco il regolamento ufficiale di stasera e il programma. Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno tutti i 26 ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) Qual è ile il programmadel Festival diin programma oggi, venerdì 5 marzo? La 71esima edizione del festivalcanzone italiana arriva al giornofinale dei giovani. Scopriremo quindi chi sarà il campione delle Nuove proposte. Inoltre ascolteremo tutte le 26 canzoni dei Big in gara. Unadunque decisiva e molto lunga. Ma chinelladel 5 marzo? Ecco ilufficiale di stasera e il programma. Nelladel Festival disi esibiranno tutti i 26 ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - princigallomich : Sanremo, Irama più citato sui media fra cantanti ma sorpresa è Berti - princigallomich : Amadeus “Simona Ventura positiva al Covid, non sarà a Sanremo” -