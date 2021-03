Sanremo 2021, il programma della quarta serata – Finale tra le Nuove Proposte, Big votati dalla sala stampa (Di venerdì 5 marzo 2021) Amadeus e Fiorello - Sanremo 2021 Penultimo atto per il Festival di Sanremo 2021 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston nel corso della quarta serata. Sanremo 2021: il programma della quarta serata In diretta su Rai 1, a partire dalle 20.40 circa, Amadeus conduce la quarta serata della 71° edizione del Festival della Canzone Italiana. Al suo fianco Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Presenza femminile è Barbara Palombelli. Tutti i Big si esibiscono con ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021) Amadeus e Fiorello -Penultimo atto per il Festival die qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston nel corso: ilIn diretta su Rai 1, a partire dalle 20.40 circa, Amadeus conduce la71° edizione del FestivalCanzone Italiana. Al suo fianco Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Presenza femminile è Barbara Palombelli. Tutti i Big si esibiscono con ...

