Sanremo 2021, il motociclista che ha accompagnato Ibra all'Ariston: «Ho avvisato mia moglie ma non mi ha creduto»

Ibra in moto - Sanremo 2021 Parla Franco, il motociclista che ieri sera ha permesso a Zlatan Ibrahimovic di prendere parte alla terza serata del Festival di Sanremo 2021. Il calciatore, bloccato in autostrada a causa di un incidente, è riuscito ad arrivare al Teatro Ariston in moto. "E' successo che ieri c'era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: 'Ma questo è Ibra!'. L'autista abbassa il finestrino e dice: 'Ibra chiede se lo porti a Sanremo'" racconta il motociclista a Radio Monte Carlo.

