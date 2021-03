Sanremo 2021: «Il Festival è vivo, i confronti con i dati del passato non hanno senso» – La conferenza stampa (Di venerdì 5 marzo 2021) Grande contentezza da parte delle maestranze Rai che stamattina, 5 marzo, in conferenza stampa hanno festeggiato la riuscita della terza serata del Festival di Sanremo, «un racconto vario e ricco grazie anche alle rivisitazioni di alcuni successi della canzone d’autore», ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Il segnale degli ascolti – che hanno registrato un lieve aumento nella prima parte dello show – «ci dice che il Festival di Sanremo è vivo, ed eviterei quindi paragoni con il passato. La progressione dell’audience è poi chiaramente legata all’assenza delle partite di calcio su altre reti. Siamo riusciti ad apprezzare anche di più», spiega Coletta, «la capacità di performance dei cantanti in gara, perché ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Grande contentezza da parte delle maestranze Rai che stamattina, 5 marzo, infesteggiato la riuscita della terza serata deldi, «un racconto vario e ricco grazie anche alle rivisitazioni di alcuni successi della canzone d’autore», ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Il segnale degli ascolti – cheregistrato un lieve aumento nella prima parte dello show – «ci dice che ildi, ed eviterei quindi paragoni con il. La progressione dell’audience è poi chiaramente legata all’assenza delle partite di calcio su altre reti. Siamo riusciti ad apprezzare anche di più», spiega Coletta, «la capacità di performance dei cantanti in gara, perché ...

