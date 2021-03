Sanremo 2021, il coming out di Madame: «Sono bisessuale, attratta sia da donne che da uomini» (Di sabato 6 marzo 2021) È stata definita così, Madame, simbolo di una «generazione fluida», cui il mondo esterno ha apposto etichette. Troppe, diverse. «Io sono bisessuale», ha cercato di spiegare, in un’intervista a Repubblica, svincolando quel termine, «fluido», da ogni specifica, politica o sociale. «Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti», ha detto Madame, in gara a Sanremo con il brano Voce. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) È stata definita così, Madame, simbolo di una «generazione fluida», cui il mondo esterno ha apposto etichette. Troppe, diverse. «Io sono bisessuale», ha cercato di spiegare, in un’intervista a Repubblica, svincolando quel termine, «fluido», da ogni specifica, politica o sociale. «Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti», ha detto Madame, in gara a Sanremo con il brano Voce.

