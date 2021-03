Sanremo 2021 il bacio di Achille Lauro: tutti senza parole “Ci son cascato di nuovo” (Di sabato 6 marzo 2021) Achille Lauro c’è cascato di nuovo! Arriva alle 23.00 il quarto quadro di Achille Lauro, questa volta accompagnato nella performance da Fiorello e Boss Doms. Lauro ha baciato Boss Doms dopo aver sceso con lui le scale mano nella mano, vestiti di bianco, esattamente come due sposi. Gli ha poi sollevato il velo e lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 6 marzo 2021)c’èdi! Arriva alle 23.00 il quarto quadro di, questa volta accompagnato nella performance da Fiorello e Boss Doms.ha baciato Boss Doms dopo aver sceso con lui le scale mano nella mano, vestiti di bianco, esattamente come due sposi. Gli ha poi sollevato il velo e lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - ESCitanews : Per noi della redazione @sonolamadame1 ha uno dei 5 pezzi più eurovisivi di #Sanremo2021 ?? Scoprite quali sono gli… - jiminpikachu : RT @SkyTG24: #Sanremo2021 Madame canta “Voce” e ci parla della ricerca di se stessi e della propria identità scavando sempre a più a fondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021 Orietta Berti, la clamorosa gaffe: 'Voglio duettare con i Naziskin ed Ermal Metal' Lo ha affermato proprio Orietta Berti in un collegamento con La Vita in Diretta dal Festival di Sanremo . La cantante ha aggiunto una ' l' al nome del collega italo - albanese e storpiato ...

Sanremo 2021, le pagelle del fu Matia Bazar: quarta serata Ecco le pagelle dell'esibizione dei 4 cantanti della sezione Nuove Proposte e dei 26 cantanti della sezione Big in gara nella quarta serata del festival di Sanremo 2021, redatte 'a caldo' in esclusiva per AdnKronos dall'ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione. Le pagelle vengono via via compilate durante la diretta di Rai1 dopo le esibizioni dei ...

Sanremo 2021: quarta serata, tutti i Big in pista. Il vincitore delle Nuove proposte è Gaudiano la Repubblica Sanremo, Orietta Berti: «Vorrei duettare con Ermal Metal e i Naziskin» Oltre a Madame anche «Ermal Metal e i Naziskin». «Orietta, lasciali perdere non ascoltare le critiche: il web è cattivo. Il video della gaffe è stato postato e ripostato e anche i Maneskin sono interv ...

Achille Lauro, bacio gay sul palco dell'Ariston: «Dio benedica chi se ne frega» Achille Lauro, bacio gay sul palco dell'Ariston: « Dio benedica chi se ne frega». Per la quarta serata del Festival della Canzone Italiana, l'artista ha omaggiato ...

Lo ha affermato proprio Orietta Berti in un collegamento con La Vita in Diretta dal Festival di. La cantante ha aggiunto una ' l' al nome del collega italo - albanese e storpiato ...Ecco le pagelle dell'esibizione dei 4 cantanti della sezione Nuove Proposte e dei 26 cantanti della sezione Big in gara nella quarta serata del festival di, redatte 'a caldo' in esclusiva per AdnKronos dall'ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione. Le pagelle vengono via via compilate durante la diretta di Rai1 dopo le esibizioni dei ...Oltre a Madame anche «Ermal Metal e i Naziskin». «Orietta, lasciali perdere non ascoltare le critiche: il web è cattivo. Il video della gaffe è stato postato e ripostato e anche i Maneskin sono interv ...Achille Lauro, bacio gay sul palco dell'Ariston: « Dio benedica chi se ne frega». Per la quarta serata del Festival della Canzone Italiana, l'artista ha omaggiato ...