Sanremo 2021, Ibrahimovic fa l'autostop: ecco come è arrivato al Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2021, l'arrivo di Ibrahimovic è stato tardato da un incidente in autostrada. come ha fatto il calciatore ad arrivare in tempo al Festival? Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2021, quella dedicata ai duetti e alle cover delle grandi canzoni d'autore che hanno fatto la storia della musica

