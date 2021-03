Sanremo 2021, Ibrahimovic e la folle corsa in moto per raggiungere Amadeus: "Sembrava un film" (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic si è presentato sul palco dell'Ariston con due ore di ritardo e dopo una folle corsa in moto, con tanto di passaggio, per poter essere presente. La presenza di Zlatan Ibrahimovic nella terza serata di Sanremo 2021 è stata garantita solo da una folle corsa in moto, da un generoso motociclista (tifoso del Milan) e dalla buona stella dell'attaccante svedese. Che stamattina, raccontando i dettagli in conferenza stampa, ha concluso paragonando la surreale avventura a un film. "Ibra", come prevedeva la scaletta, sarebbe dovuto salire sul palco intorno alle 21:00 e invece si è presentato con 2 ore di ritardo. Il motivo? Un terribile incidente in autostrada che ha coinvolto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatansi è presentato sul palco dell'Ariston con due ore di ritardo e dopo unain, con tanto di passaggio, per poter essere presente. La presenza di Zlatannella terza serata diè stata garantita solo da unain, da un generosociclista (tifoso del Milan) e dalla buona stella dell'attaccante svedese. Che stamattina, raccontando i dettagli in conferenza stampa, ha concluso paragonando la surreale avventura a un. "Ibra", come prevedeva la scaletta, sarebbe dovuto salire sul palco intorno alle 21:00 e invece si è presentato con 2 ore di ritardo. Il motivo? Un terribile incidente in autostrada che ha coinvolto ...

