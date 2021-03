Sanremo 2021, Ibrahimovic arriva all’Ariston con l’autostop: ecco il motivo (Di venerdì 5 marzo 2021) Va in archivio anche la terza serata del Festival di Sanremo 2021, mattatore assoluto, sul palco del Teatro Ariston, Zlatan Ibrahimovic arrivato nella Città dei Fiori in moto grazie all’autostop. Il motivo Passa agli annali anche la terza serata dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, la numero 71 della Storia. Mattatore assoluto della serata il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic protagonista di due episodi davvero gustosi. Il palleggio con Donato Grande Il primo lo ha visto protagonista, con Donato Grande, il ragazzo disabile bomber della Powerchair Football di una gara di palleggio. Il motivo, come spiega Amadeus è quello di sensibilizzare l’opinione politica e i decisori sul valore e la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 marzo 2021) Va in archivio anche la terza serata del Festival di, mattatore assoluto, sul palco del Teatro Ariston, Zlatanto nella Città dei Fiori in moto grazie al. IlPassa agli annali anche la terza serata dell’edizionedel Festival di, la numero 71 della Storia. Mattatore assoluto della serata il bomber del Milan Zlatanprotagonista di due episodi davvero gustosi. Il palleggio con Donato Grande Il primo lo ha visto protagonista, con Donato Grande, il ragazzo disabile bomber della Powerchair Football di una gara di palleggio. Il, come spiega Amadeus è quello di sensibilizzare l’opinione politica e i decisori sul valore e la ...

