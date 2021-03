Sanremo 2021: i video delle cover della terza serata del 4 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 i video delle cover e duetti nella terza serata di giovedì 4 marzo 2021 Ieri è andata in onda la terza puntata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Quella di giovedì 4 marzo 2021 ha visto esibirsi tutti e 26 i cantanti in gara, che hanno cantato delle cover per celebrare la canzone italiana. Nella serata di ieri, con Amadeus e Fiorella c’era anche la modella Vittoria Ceretti nel ruolo di co-conduttrice. La serata è stata abbastanza lunga, se ve la siete persa potete recuperarla su ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 marzo 2021)e duetti nelladi giovedì 4Ieri è andata in onda lapuntatasettantunesima edizione del Festival di. Quella di giovedì 4ha visto esibirsi tutti e 26 i cantanti in gara, che hanno cantatoper celebrare la canzone italiana. Nelladi ieri, con Amadeus e Fiorella c’era anche la moVittoria Ceretti nel ruolo di co-conduttrice. Laè stata abbastanza lunga, se ve la siete persa potete recuperarla su ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - chavarzabalus__ : RT @daunasolaparte: Sanremo 2017: Ermal Meta vince il premio delle cover con Amara Terra Mia Sanremo 2021: Ermal Meta vince la serata delle… - zazoomblog : Ascolti Sanremo 2021 terza serata 4 marzo: Amadeus e Fiorello tra cover da dimenticare - #Ascolti #Sanremo #terza… -