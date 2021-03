Sanremo 2021, i look della terza serata: c’è chi troppo e chi niente (Di venerdì 5 marzo 2021) Casadilego La terza serata del Festival di Sanremo è quella più rilassata, perchè spezza la liturgia, mettendo da parte i brani in gara e trasformandosi nella festa della musica. Forse per questo alcuni artisti hanno deciso di “osare” con i look, in alcuni casi non impegnandosi affatto, in altri lanciandosi senza paracadute. Partiamo però dalla certezze, dall’eleganza con la quale non si sbaglia mai che ieri sera ha avuto in Vittoria Ceretti una perfetta rappresentante: la super modella italiana non avrà brillato per scioltezza e simpatia ma in fatto di look non ha sbagliato un colpo, presentandosi con abiti diversi, tutti dalle linee semplici e di grande impatto, riportando alla mente i tempi in cui c’erano sempre modelle all’Ariston e la scala diventava una vera ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021) Casadilego Ladel Festival diè quella più rilassata, perchè spezza la liturgia, mettendo da parte i brani in gara e trasformandosi nella festamusica. Forse per questo alcuni artisti hanno deciso di “osare” con i, in alcuni casi non impegnandosi affatto, in altri lanciandosi senza paracadute. Partiamo però dalla certezze, dall’eleganza con la quale non si sbaglia mai che ieri sera ha avuto in Vittoria Ceretti una perfetta rappresentante: la super moitaliana non avrà brillato per scioltezza e simpatia ma in fatto dinon ha sbagliato un colpo, presentandosi con abiti diversi, tutti dalle linee semplici e di grande impatto, riportando alla mente i tempi in cui c’erano sempre modelle all’Ariston e la scala diventava una vera ...

