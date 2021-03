Sanremo 2021 i look della quarta serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Al via la quarta serata del Festival. Amadeus annuncia che questa sera si esibiranno tutti i ventisei artisti in gara. Sfoggia un nuovo tuxedo firmato Gai Mattiolo, una mise nei toni dell’azzurro con papillon blu e reverse in tono. Fiorello in un elegante completo Giorgio Armani si presenta con un’insolita parrucca castana. Questa sera al loro fianco c’è Beatrice Venezi, che a soli 31 anni è già un’affermata direttrice d’orchestra internazionale. E’ proprio lei ad annunciare Davide Shorty primo finalista in gara. Beatrice è splendida in un magnifico long dress a bustier dai toni del rosso della maison Giorgio Armani con preziosi ricami blu. Ad impreziosire la mise i gioielli firmati Bvlgari. L’hair styling è semplice, liscio con la riga laterale. L'articolo VelvetMag. Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 marzo 2021) Al via ladel Festival. Amadeus annuncia che questa sera si esibiranno tutti i ventisei artisti in gara. Sfoggia un nuovo tuxedo firmato Gai Mattiolo, una mise nei toni dell’azzurro con papillon blu e reverse in tono. Fiorello in un elegante completo Giorgio Armani si presenta con un’insolita parrucca castana. Questa sera al loro fianco c’è Beatrice Venezi, che a soli 31 anni è già un’affermata direttrice d’orchestra internazionale. E’ proprio lei ad annunciare Davide Shorty primo finalista in gara. Beatrice è splendida in un magnifico long dress a bustier dai toni del rossomaison Giorgio Armani con preziosi ricami blu. Ad impreziosire la mise i gioielli firmati Bvlgari. L’hair styling è semplice, liscio con la riga laterale. L'articolo VelvetMag.

