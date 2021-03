Sanremo 2021, gli ospiti della quarta serata del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, alle ore 20,40 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2021, la quarta serata della kermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, tanti cantanti e ospiti. Quali sono gli ospiti previsti stasera al Festival di Sanremo 2021? Vediamolo insieme. Oltre agli ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, stasera vedremo sul palco dell’Ariston grandi artisti come: Emma, Matilde Gioli, Mahmood, Alessandra Amoroso e Beatrice Venezi. Programma Nella quarta serata del Festival di Sanremo ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera, venerdì 5 marzo, alle ore 20,40 su Rai 1 va in onda ildi, lakermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, tanti cantanti e. Quali sono gliprevisti stasera aldi? Vediamolo insieme. Oltre aglifissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, stasera vedremo sul palco dell’Ariston grandi artisti come: Emma, Matilde Gioli, Mahmood, Alessandra Amoroso e Beatrice Venezi. Programma Nelladeldi...

