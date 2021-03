Sanremo 2021: gli ascolti della terza serata. Il confronto con il 2020 (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente da fare. Il responso dell'Auditel continua a essere impetoso con il festival di Sanremo 202 1. Anche nella terza serata , quelle dei duetti e delle cover, gli ascolti hanno un corposo segno ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente da fare. Il responso dell'Auditel continua a essere impetoso con il festival di202 1. Anche nella, quelle dei duetti e delle cover, glihanno un corposo segno ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - valentinacitro3 : RT @daunasolaparte: Sanremo 2017: Ermal Meta vince il premio delle cover con Amara Terra Mia Sanremo 2021: Ermal Meta vince la serata delle… - Ricordatibaude : RT @blind_rhea: Nel caso foste interessati, questo è quello che Willie Peyote ha riferito a Skytg24 e GingerGeneration riguardo il testo de… -