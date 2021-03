Sanremo 2021, Gaudiano vince tra le Nuove Proposte (Di venerdì 5 marzo 2021) Per le Nuove Proposte della settantunesima edizione del Festival di Sanremo l’avventura si è conclusa questa sera. Dopo i consueti saluti iniziali del direttore artistico Amadeus e di Fiorello ha preso subito il via la gara dei Giovani che si sono giocati la vittoria, e a votare il vincitore sono stati: la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa tv, Radio e Web e il pubblico da casa tramite il Televoto. A presentare e a premiare le Nuove Proposte è stata la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e il primo a calcare il palco è stato Davide Shorty con Regina, seguito da Folcast con Scopriti. Il terzo a esibirsi è stato invece Gaudiano con Polvere da sparo, mentre Wrongonyou con Lezioni di volo è stato l’ultimo a calcare il palco di Sanremo. Dopo le quattro ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 marzo 2021) Per ledella settantunesima edizione del Festival dil’avventura si è conclusa questa sera. Dopo i consueti saluti iniziali del direttore artistico Amadeus e di Fiorello ha preso subito il via la gara dei Giovani che si sono giocati la vittoria, e a votare il vincitore sono stati: la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa tv, Radio e Web e il pubblico da casa tramite il Televoto. A presentare e a premiare leè stata la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e il primo a calcare il palco è stato Davide Shorty con Regina, seguito da Folcast con Scopriti. Il terzo a esibirsi è stato invececon Polvere da sparo, mentre Wrongonyou con Lezioni di volo è stato l’ultimo a calcare il palco di. Dopo le quattro ...

