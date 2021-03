Sanremo 2021, Gaia sta male: a letto senza voce ma non salterà la serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Problema per Gaia a Sanremo 2021. La cantante ha pubblicato delle storie su Instagram che la ritraggono a letto. “Gozzi che hai combinato?” si sente e Gaia indica una infermiera che regge quella che sembra essere una flebo. La giovane cantante ha cercato di ironizzare sulla cosa continuando a fare delle storie per far capire ai fan che cosa le è successo. Lei non parla ma si limita a dire le cose con il labiale mentre qualcuno, immaginiamo una sua collaboratrice o la manager, dice esattamente quello che vorrebbe dire Gaia. “Sono afona ma andrà tutto bene. Stasera si canta e intanto mi risposo” ha assicurato la cantautrice di Cuore amaro. Gaia senza voce, costretta a letto a Sanremo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Problema per. La cantante ha pubblicato delle storie su Instagram che la ritraggono a. “Gozzi che hai combinato?” si sente eindica una infermiera che regge quella che sembra essere una flebo. La giovane cantante ha cercato di ironizzare sulla cosa continuando a fare delle storie per far capire ai fan che cosa le è successo. Lei non parla ma si limita a dire le cose con il labiale mentre qualcuno, immaginiamo una sua collaboratrice o la manager, dice esattamente quello che vorrebbe dire. “Sono afona ma andrà tutto bene. Stasera si canta e intanto mi risposo” ha assicurato la cantautrice di Cuore amaro., costretta a...

