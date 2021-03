Sanremo 2021: Gaia Gozzi Senza Voce, A Rischio le Sue Esibizioni! (Di venerdì 5 marzo 2021) Gaia Gozzi, la vincitrice della scorsa edizione di Amici, è stata colpita da un abbassamento della Voce. Molti temono per le sue esibizioni a Sanremo 2021. Scopriamo insieme i dettagli. A quanto pare, Sanremo 2021 sta avendo non poche difficoltà. Tra Irama che si è visto costretto alla quarantena e Simona Ventura risultata positiva al Coronavirus, ecco che si aggiunge la povera Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante, nelle scorse ore, ha informato i suoi ammiratori di essere Senza Voce. Una notizia terribile per loro, ma soprattuto per la ragazza la quale, è in gara al festival e dovrà esibirsi durante le ultime due serate. Le aspettano infatti altre due ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 5 marzo 2021), la vincitrice della scorsa edizione di Amici, è stata colpita da un abbassamento della. Molti temono per le sue esibizioni a. Scopriamo insieme i dettagli. A quanto pare,sta avendo non poche difficoltà. Tra Irama che si è visto costretto alla quarantena e Simona Ventura risultata positiva al Coronavirus, ecco che si aggiunge la povera, vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante, nelle scorse ore, ha informato i suoi ammiratori di essere. Una notizia terribile per loro, ma soprattuto per la ragazza la quale, è in gara al festival e dovrà esibirsi durante le ultime due serate. Le aspettano infatti altre due ...

