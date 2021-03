Sanremo 2021 flower power: bouquet anche agli uomini, all’Ariston parte la rivoluzione «gender free» (Di venerdì 5 marzo 2021) Francesca Michielin, Fedez flower power. I fiori di Sanremo come nuova frontiera contro le differenze di genere. Sul palco dell’Ariston viene scardinata una tradizione – quella dei bouquet floreali offerti solo alle signore – come segno della lotta agli stereotipi. Nel concreto, nulla di rivoluzionario, ma in contesti particolarmente visibili come quello del Festival anche i gesti hanno il loro valore. Da queste parti, sin dalla prima sera ci chiedevamo come mai i fiori – peraltro tipico emblema sanremese – dovessero andare solo alle donne. Ad inaugurare sul palco il simbolico cambiamento è stata Francesca Michielin. Ieri sera, infrangendo il cerimoniale, la cantante ha porto a Fedez – suo compagno d’avventura a Sanremo – i fiori che le erano stati regalati dopo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021) Francesca Michielin, Fedez. I fiori dicome nuova frontiera contro le differenze di genere. Sul palco dell’Ariston viene scardinata una tradizione – quella deifloreali offerti solo alle signore – come segno della lottastereotipi. Nel concreto, nulla di rivoluzionario, ma in contesti particolarmente visibili come quello del Festivali gesti hanno il loro valore. Da queste parti, sin dalla prima sera ci chiedevamo come mai i fiori – peraltro tipico emblema sanremese – dovessero andare solo alle donne. Ad inaugurare sul palco il simbolico cambiamento è stata Francesca Michielin. Ieri sera, infrangendo il cerimoniale, la cantante ha porto a Fedez – suo compagno d’avventura a– i fiori che le erano stati regalati dopo ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - MusicTvOfficial : #Sanremo2021, @MetaErmal: “Una ballad ‘verticale’ per il Festival” ???? - miriamblu16 : RT @Radio105: Ospite anche @NaliOfficial di @DaniBattaglia e @DilettaLeotta, qui la video intervista completa ?? #Sanremo2021 #Annalisa #105… -