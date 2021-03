Sanremo 2021, Fedez canta Felicità: la reazione di Al Bano Carrisi e della figlia Jasmine (Di venerdì 5 marzo 2021) Fedez e Francesca Michielin hanno portato sul palco dell’Ariston un mash up di diversi brani per la terza serata dedicata alle cover. Sanremo 2021, Fedez e Michielin cantano Felicità: la reazione di Al Bano I grandi classici che hanno rivisitato per l’occasione sono stati Felicità di AlBano e Romina, Del Verde di Calcutta, Le Cose in Comune di Daniele Silvestri, Fiumi di Parole dei Jalisse e Non Amarmi di Francesca Alotta e Aleandro Baldi. Anche a #Sanremo2021 giocano a "Nascondi l'entusiasmo"Adoroooo #tzvipaftershow #freeLazzaro #tzvip #sovip pic.twitter.com/iMbnpby1LW— Cristina Sanna (@Cristinasanna93) March 4, 2021 Cosa li ha ispirati? Come i due ... Leggi su funweek (Di venerdì 5 marzo 2021)e Francesca Michielin hanno portato sul palco dell’Ariston un mash up di diversi brani per la terza serata dedicata alle cover.e Michielinno: ladi AlI grandi classici che hanno rivisitato per l’occasione sono statidi Ale Romina, Del Verde di Calcutta, Le Cose in Comune di Daniele Silvestri, Fiumi di Parole dei Jalisse e Non Amarmi di Francesca Alotta e Aleandro Baldi. Anche a #giocano a "Nascondi l'entusiasmo"Adoroooo #tzvipaftershow #freeLazzaro #tzvip #sovip pic.twitter.com/iMbnpby1LW— Cristina Sanna (@Cristinasanna93) March 4,Cosa li ha ispirati? Come i due ...

