Sanremo 2021, esibizione paracula ma potente de Lo Stato Sociale: quanto ci manca il teatro?! (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa terza serata si apre con la tremenda consapevolezza che si esibiranno tutti e 26 i big in gara e che la fine del programma per le due del mattino sarà solo una prospettiva a dir poco ottimistica. Già questo sarebbe un buon motivo per abbandonare subito la folle idea di seguirlo, ma a volte – senza un motivo apparente – ci si scopre particolarmente masochisti. Il Festival si apre con i Negramaro e l’omaggio a Lucio Dalla, nel giorno del suo 78esimo compleanno. Fin qui tutto bene, grande momento di poesia musicale, a parte qualche mal di pancia più intenso del solito per Giuliano Sangiorgi, che ogni tanto esagera un po’ coi lamenti. Questa è la serata dedicata ai duetti, ma se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una triste nottata. Noemi in coppia con Neffa sono i primi ad esibirsi e cantano Prima di andare via, ma forse sarebbe Stato meglio andare via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa terza serata si apre con la tremenda consapevolezza che si esibiranno tutti e 26 i big in gara e che la fine del programma per le due del mattino sarà solo una prospettiva a dir poco ottimistica. Già questo sarebbe un buon motivo per abbandonare subito la folle idea di seguirlo, ma a volte – senza un motivo apparente – ci si scopre particolarmente masochisti. Il Festival si apre con i Negramaro e l’omaggio a Lucio Dalla, nel giorno del suo 78esimo compleanno. Fin qui tutto bene, grande momento di poesia musicale, a parte qualche mal di pancia più intenso del solito per Giuliano Sangiorgi, che ogni tanto esagera un po’ coi lamenti. Questa è la serata dedicata ai duetti, ma se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una triste nottata. Noemi in coppia con Neffa sono i primi ad esibirsi e cantano Prima di andare via, ma forse sarebbemeglio andare via ...

