Sanremo 2021: Ecco la scaletta della quarta serata. Barbara Palombelli e Beatrice Venezi le due co conduttrici (Di venerdì 5 marzo 2021) Giro di boa per il Festival di Sanremo 2021: venerdì 5 marzo alle 20.40 su Rai1 si riparte in grande stile con la puntata che celebrerà il vincitore delle nuove proposte e che permetterà di risentire gli inediti di tutti e 26 i big in gara. Le due conduttrici femminili della quarta serata sono la giornalista Barbara Palombelli e il direttore d'orchestra Beatrice Venezi. La scaletta La serata si apre con il vincitore delle nuove proposte: i quattro finalisti – in ordine di uscita – sono Davide Shorty con «Regina», Folcast con «Scopriti», Gaudiano con «Polvere da sparo» e Wrongonyou con «Lezioni di volo». Poi si passa alle esibizioni dei 26 big in gara con le loro canzoni, in questo ...

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la gior… - RadioAirplay_it : #Glicine di @noemiofficial è in #Top10 nell'#airplay #midweek #chart (Week 10.2021) ??#OnAir su 206 #radio italiane… - ari_risoleo : mi spiace per i miei follouers che dalla fine di Sanremo 2021 si beccano a caso nella tl solamente miei like a foto… - BdeligioBruno : RT @ImolaOggi: Blasfemia a Sanremo, 'Non in mio nome e non con i miei soldi!' -