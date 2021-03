Sanremo 2021, ecco la classifica generale big della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Ad esibirsi sul palco del teatro Ariston nella terza serata di Sanremo 2021, sono stati tutti e 26 i big che sono in gara in questa 71^ edizione del Festival della Canzone italiana. La classifica è stata stilata grazie ai voti dell’orchestra, che si sono andati a sommare a quelli della giuria demoscopica (composta da 300 persone) realizzata nelle prime due puntate. Nella terza puntata, come è consuetudine, i cantanti in gara si sono esibiti interpretando i brani che hanno fatto la storia della musica italiana e alcuni hanno duettato con altri artisti, mentre qualcuno ha preferito esibirsi da solo. Vi segnaliamo che l’idea di Amadeus di mantenere in gara Irama, mandando in onda l’esibizione con un filmato delle prove generali di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Ad esibirsi sul palco del teatro Ariston nelladi, sono stati tutti e 26 i big che sono in gara in questa 71^ edizione del FestivalCanzone italiana. Laè stata stilata grazie ai voti dell’orchestra, che si sono andati a sommare a quelligiuria demoscopica (composta da 300 persone) realizzata nelle prime due puntate. Nellapuntata, come è consuetudine, i cantanti in gara si sono esibiti interpretando i brani che hanno fatto la storiamusica italiana e alcuni hanno duettato con altri artisti, mentre qualcuno ha preferito esibirsi da solo. Vi segnaliamo che l’idea di Amadeus di mantenere in gara Irama, mandando in onda l’esibizione con un filmato delle prove generali di ...

