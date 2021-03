Sanremo 2021, ecco gli ascolti della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) È andata in onda ieri sera su Rai Uno la terza serata del Festival Di Sanremo, condotto dai padroni di casa Amadeus e Fiorello, affiancati per l’occasione dalla modella Vittoria Ceretti. Come di consueto, i 26 big in gara si sono esibiti con cover di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, accompagnati in alcuni casi da altri artisti che hanno duettano con loro. A giudicarli è stata l’orchestra, che ha posto sul gradino più alto del podio Ermal Meta, al secondo posto Orietta Berti e al terzo la band Extraliscio. Nella classifica generale rimane saldo al primo posto Ermal Meta, seguito da Annalisa e Willie Peyote. Per quanto riguarda gli ascolti, questa terza serata ha totalizzato il 44.3 % di share per un totale di 7.653.000 spettatori, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 marzo 2021) È andata in onda ieri sera su Rai Uno ladel Festival Di, condotto dai padroni di casa Amadeus e Fiorello, affiancati per l’occasione dalla moVittoria Ceretti. Come di consueto, i 26 big in gara si sono esibiti con cover di brani che hanno fatto la storiamusica italiana, accompagnati in alcuni casi da altri artisti che hanno duettano con loro. A giudicarli è stata l’orchestra, che ha posto sul gradino più alto del podio Ermal Meta, al secondo posto Orietta Berti e al terzo la band Extraliscio. Nella classifica generale rimane saldo al primo posto Ermal Meta, seguito da Annalisa e Willie Peyote. Per quanto riguarda gli, questaha totalizzato il 44.3 % di share per un totale di 7.653.000 spettatori, ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Sanremo 2021, share terza serata: 42,4%, ancora in calo rispetto al 53,6% dello scorso anno - cuoricinovaivia : RT @Ghemon: Volevo che #MomentoPerfetto e il medley coi @NeriPerCasoOff di ieri, vi fossero musica per farvi stare bene. Mi sono immaginato… -