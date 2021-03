Sanremo 2021, ecco chi è Beatrice Venezi: la giovanissima direttrice d’orchestra che fa discutere per i suoi look (Di venerdì 5 marzo 2021) “Taglio di capelli e colore, prontissima per Sanremo!”. Beatrice Venezi sul palco con Amadeus metterà in riga, bacchetta e manina alzata, tutti i professori dell’orchestra dell’Ariston. A soli 31 anni è già un’affermata direttrice d’orchestra internazionale. Nativa di Lucca, conterranea di Giacomo Puccini, debutta a 22 anni a dirigere, probabilmente, musicisti ben più anziani di lei. Carriera fulminante la sua, con direzioni prestigiose in mezzo mondo, dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano, fino alla direzione della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli. Il repertorio, of course, è pucciniano, tra cui l’album My Journey (Warner, 2019), un omaggio al maestro sì, ma anche un tentativo di portare, parafrasando i The Commitments per la musica soul, la classica alle masse: “Questo disco è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “Taglio di capelli e colore, prontissima per!”.sul palco con Amadeus metterà in riga, bacchetta e manina alzata, tutti i professori dell’orchestra dell’Ariston. A soli 31 anni è già un’affermatainternazionale. Nativa di Lucca, conterranea di Giacomo Puccini, debutta a 22 anni a dirigere, probabilmente, musicisti ben più anziani di lei. Carriera fulminante la sua, con direzioni prestigiose in mezzo mondo, dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano, fino alla direzione della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli. Il repertorio, of course, è pucciniano, tra cui l’album My Journey (Warner, 2019), un omaggio al maestro sì, ma anche un tentativo di portare, parafrasando i The Commitments per la musica soul, la classica alle masse: “Questo disco è un ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - MariaclaraPra : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Mahmood sarà super ospite al 71° Festival di Sanremo nella serata di venerdì 5 marzo - infoitcultura : Chi è Peter Pichler, il musicista che suona il Trautonium a Sanremo 2021 con Extraliscio e Toffolo -