Sanremo 2021 | Donato Grande palleggia con Ibrahimovic

Donato Grande ha coronato il suo sogno al Festival di Sanremo 2021, palleggiando con Ibrahimovic. Le parole di Amadeus di sensibilizzazione sono molto evidenti: "Parcheggiare un auto davanti ad un passaggio o ad uno scivolo per le carrozzine dei disabili è una barriera architettonica". Sanremo 2021, Donato Grande corona il suo sogno di palleggiare con Ibrahimovic (Rai Play)Donato Grande è il bomber della Powerchair Football, ha incontrato Zlatan Ibrahimovic sul palco di Sanremo 2021, Donato è stato invitato al Festival proprio per rappresentare lo sport paralimpico italiano per quanto ...

