Sanremo 2021, Damiano dei Maneskin "c'è cascato di nuovo" (Di sabato 6 marzo 2021) I ragazzi della band romana sono stati i terzi ad esibirsi durante la quarta serata del Festival di Sanremo. Il loro brano "Zitti e buoni" è una vera e propria scarica di adrenalina. E al termine dell'esibizione il frontman Damiano si è lasciato cadere a terra esausto. Sui social commenti d'amore: "Se non vincono i Maneskin spacco tutto", "Avrebbero anche una carriera internazionale e all'Eurovision spaccherebbero", due tra i tantissimi commenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

