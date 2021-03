Sanremo 2021 cover, Luisa Corna: “Inchiodata alla sedia per Max Gazzè e i Maneskin…” (Di venerdì 5 marzo 2021) Luisa Corna ci dà la sua opinione da esperta sulla terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover che i 26 big in gara interpretano in coppia con altri artisti. La kermesse musicale più famosa d’Italia, che quest’anno si svolge dal 2 al 6 marzo, vede al momento in testa anche nella classifica delle cover Ermal Meta e al secondo posto Orietta Berti. Originalità e ricerca sono le chiavi di successo della terza serata del Festival per Luisa Corna, che all’inizio di quest’anno ha pubblicato un nuovo album, Le cose vere (leggi la nostra intervista) che così ci racconta: “Nella serata delle cover ho riscontrato originalità e ho visto che c’è stato un grande lavoro di ricerca”. Luisa Corna ci confessa che non ha ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021)ci dà la sua opinione da esperta sulla terza serata del Festival di, dedicata alleche i 26 big in gara interpretano in coppia con altri artisti. La kermesse musicale più famosa d’Italia, che quest’anno si svolge dal 2 al 6 marzo, vede al momento in testa anche nella classifica delleErmal Meta e al secondo posto Orietta Berti. Originalità e ricerca sono le chiavi di successo della terza serata del Festival per, che all’inizio di quest’anno ha pubblicato un nuovo album, Le cose vere (leggi la nostra intervista) che così ci racconta: “Nella serata delleho riscontrato originalità e ho visto che c’è stato un grande lavoro di ricerca”.ci confessa che non ha ...

