Sanremo 2021, cosa è successo nella terza serata del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) . Riassunto Sanremo, abbiamo un problema. La prima parte della terza serata del Festival, tradizionalmente dedicata alle Cover, si fa notare soprattutto per i disguidi tecnici nei vari duetti. Aprono Noemi con Neffa, completamente fuori tempo, per un ritardo nell’audio. Dispiace. Un caso isolato? Purtroppo no. Poco dopo infatti, mentre si esibiscono Nesli con Fasma, un altro problema: il microfono di quest’ultimo resta spento. Fasma con grande professionalità continua a cantare, finché non interviene Amadeus a stoppare tutto e a far ripetere la performance. Il bello della diretta, certo, ma di inconvenienti soprattutto a livello audio questo Sanremo ne sta avendo troppi. Come se non bastasse, si apre anche un piccolo caso Ibrahimovic. Dov’è Zlatan? (semicit). Intorno alle 23 l’attaccante fa la sua ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) . Riassunto, abbiamo un problema. La prima parte delladel, tradizionalmente dedicata alle Cover, si fa notare soprattutto per i disguidi tecnici nei vari duetti. Aprono Noemi con Neffa, completamente fuori tempo, per un ritardo nell’audio. Dispiace. Un caso isolato? Purtroppo no. Poco dopo infatti, mentre si esibiscono Nesli con Fasma, un altro problema: il microfono di quest’ultimo resta spento. Fasma con grande professionalità continua a cantare, finché non interviene Amadeus a stoppare tutto e a far ripetere la performance. Il bello della diretta, certo, ma di inconvenienti soprattutto a livello audio questone sta avendo troppi. Come se non bastasse, si apre anche un piccolo caso Ibrahimovic. Dov’è Zlatan? (semicit). Intorno alle 23 l’attaccante fa la sua ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Sanremo_2021 : RT @SanremoRai: “Invitante, splendente Splendido splendente Pa ra pa pa pa ra Pa ra ra pa pa pa ra” ?? @LRDLofficial @Rettore_ ?? “Splendido… - rovseshs : RT @amaricord: Ore 23:30 Amadeus sta tagliando i baffi a Fiorello sul palco di Sanremo 4 marzo 2021 IO C'ERO #Sanremo2021 -