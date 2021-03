Sanremo 2021, cosa c’è in onda il 5 marzo oltre il festival: da Shining a Gone Girl (Di venerdì 5 marzo 2021) Stasera va in onda la quarta serata di Sanremo 2021, ma se la kermesse vi stanca, anche stavolta vi consigliamo dei programmi alternativi. Su Rai1, Amadeus e Fiorello conducono la quarta serata del festival della canzone italiana, e sulle altre reti? Si parte da Rai2, che alle ore 21:20 propone il film fantastico Valerian e la città dei mille pianeti, con protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevingne. Gli agenti speciali operativi Valerian e Laureline sono incaricati di mantenere l’ordine nel vasto universo. La loro prossima missione è nella città rivoluzionaria di Alpha. Rai3 alle ore 21:20 va in onda Gone Girl – L’amore Bugiardo, film con Ben Affleck e Rosamund Pike tratto dal romanzo di Gillian Flynn. Uno scrittore e sua moglie sembrano la coppia perfetta, ma ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Stasera va inla quarta serata di, ma se la kermesse vi stanca, anche stavolta vi consigliamo dei programmi alternativi. Su Rai1, Amadeus e Fiorello conducono la quarta serata deldella canzone italiana, e sulle altre reti? Si parte da Rai2, che alle ore 21:20 propone il film fantastico Valerian e la città dei mille pianeti, con protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevingne. Gli agenti speciali operativi Valerian e Laureline sono incaricati di mantenere l’ordine nel vasto universo. La loro prossima missione è nella città rivoluzionaria di Alpha. Rai3 alle ore 21:20 va in– L’amore Bugiardo, film con Ben Affleck e Rosamund Pike tratto dal romanzo di Gillian Flynn. Uno scrittore e sua moglie sembrano la coppia perfetta, ma ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Dorian221190 : RT @RaiRadio2: «È la prima volta che mi capitano così tanti palloncini che mi guardano.» #Fulminacci nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’es… - NielsReview : What's up my guy! Here is my top 26 of Italy's Sanremo 2021 ????: #01. Måneskin - Zitti e buoni - 10/10 #02. Max Gaz… -