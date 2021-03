Sanremo 2021: come è andata la terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Musica, musica e ancora musica: nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 a far da padroni sono stati i tanto attesi duetti dei Big in gara. Il palcoscenico dell’Ariston ha accolto tanti artisti alle prese con performance dedicata ai grandi successi del cantautorato italiano. Data la ricchissima (e impegnativa) scaletta, Fiorello ha dovuto rinunciare allo sketch di apertura che nella prima e nella seconda serata lo hanno visto nei panni di un improbabile Achille Lauro. Ad aprire la terza serata è stato, invece, un emozionante omaggio al grande Lucio Dalla in occasione del suo compleanno, affidato ai Negramaro che hanno intonato proprio 4 marzo 1943. Dopodiché la terza serata del Festival è entrata subito nel vivo con i duetti dei ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021) Musica, musica e ancora musica: nelladel Festival dia far da padroni sono stati i tanto attesi duetti dei Big in gara. Il palcoscenico dell’Ariston ha accolto tanti artisti alle prese con performance dedicata ai grandi successi del cantautorato italiano. Data la ricchissima (e impegnativa) scaletta, Fiorello ha dovuto rinunciare allo sketch di apertura che nella prima e nella secondalo hanno visto nei panni di un improbabile Achille Lauro. Ad aprire laè stato, invece, un emozionante omaggio al grande Lucio Dalla in occasione del suo compleanno, affidato ai Negramaro che hanno intonato proprio 4 marzo 1943. Dopodiché ladel Festival è entrata subito nel vivo con i duetti dei ...

