Sanremo 2021, cinque serate per cinque ricordi. Quando l'orchestra si rivoltò contro Pupo ed Emanuele Filiberto (tifando Malika Ayane) (Di venerdì 5 marzo 2021) Correva l'anno 2010. Valerio Scanu vinceva la 60esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Per tutte le volte che. Ma a fare notizia fu (anche) la rivolta dell'orchestra contro il trio composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivati secondi con l'indimenticabile (si fa per ridere) Italia amore mio. Galeotto fu il televoto che ribaltò il giudizio dei musicisti destinato a incidere al 50% sul risultato finale, provocando l'eliminazione di Malika Ayane con Ricomincio da qui, vincitrice poi del premio della critica intitolato a Mia Martini. Insomma: l'eterno dissidio sociologico tra elitarismo e gentismo, tra il giudizio dei professionisti e il sentiment delle masse in salsa Ariston. Non era mai successo nella storia del ...

