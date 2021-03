Sanremo 2021: Christian De Sica candida Tony Brando di Compagni di scuola per il Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Christian De Sica sostiene la candidatura di Tony Brando di Compagni di scuola come concorrente al Festival di Sanremo 2021 con il suo celebre brano Collant Collant. Christian De Sica, tramite un post condiviso su Facebook, ha proposto l'entrata di Tony Brando di Compagni di scuola nel cast del Festival di Sanremo 2021 con il suo celebre brano Collant Collant, a distanza di anni dal suo ingiusto esilio voluto dalla RAI. Nel corso della prima settimana di marzo l'attenzione dei media continua ad essere quasi totalmente calamitata dal Festival di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021)Desostiene latura dididicome concorrente aldicon il suo celebre brano Collant Collant.De, tramite un post condiviso su Facebook, ha proposto l'entrata dididinel cast deldicon il suo celebre brano Collant Collant, a distanza di anni dal suo ingiusto esilio voluto dalla RAI. Nel corso della prima settimana di marzo l'attenzione dei media continua ad essere quasi totalmente calamitata daldi ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Sanremo_2021 : Che volete vinca tra le Nuove Proposte stasera? #Sanremo2021 - crl_sn : RT @daunasolaparte: Sanremo 2017: Ermal Meta vince il premio delle cover con Amara Terra Mia Sanremo 2021: Ermal Meta vince la serata delle… -