Sanremo 2021, chi è il motociclista che ha "salvato" Ibrahimovic: «Voleva guidare lui, ho detto no»

Il motociclista che ieri sera ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovic fino a Sanremo è stato in onda su Radio Monte Carlo all'interno di "Bonjour Bonjour", il programma condotto da Monica Sale, Davide Lentini, Stefano Andreoli e Andro Merkù. «È successo che ieri c'era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: 'Ma questo è Ibra'». Inizia così il racconto di Franco il motociclista che ha "salvato" Ibrahimovic dal traffico portandolo a Sanremo 2021. poi prosegue: «L'autista abbassa il finestrino e dice: 'Ibra chiede se lo porti a Sanremo'».

