Sanremo 2021, chi è Donato Grande e cos’è il Powerchair football (Di venerdì 5 marzo 2021) A Sanremo 2021 sale sul palco anche un Grande campione paralimpico. Scopriamo di più su Donato Grande e sullo sport che pratica. Il Festival ha visto salire sul palco diversi campioni e uno di questi è proprio Donato Grande. La sua malattia degenerativa gli ha reso impossibile camminare, ma Grande non si è mai arreso. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Asale sul palco anche uncampione paralimpico. Scopriamo di più sue sullo sport che pratica. Il Festival ha visto salire sul palco diversi campioni e uno di questi è proprio. La sua malattia degenerativa gli ha reso impossibile camminare, manon si è mai arreso. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - StefanoRe83 : RT @Ghemon: Volevo che #MomentoPerfetto e il medley coi @NeriPerCasoOff di ieri, vi fossero musica per farvi stare bene. Mi sono immaginato… - ricchetti1 : Le mie canzoni preferite AL MOMENTO Di #Metamorfosi @noemiofficial - #glicine - LIMITE - MUSA(2021) - BIG BABOL… -