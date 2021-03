Sanremo 2021, chi ci mette la faccia: Amadeus e Coletta ci sono. Vertici Rai? Chi li ha visti, Salini e Foa latitanti (Di venerdì 5 marzo 2021) Amadeus ci sta mettendo il cuore e la faccia. Fiorello la creatività. Assieme a tutto lo staff Rai - dal direttore della rete ammiraglia Coletta, al suo vice Fasulo fino all'ultimo dei collaboratori - ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021)ci stando il cuore e la. Fiorello la creatività. Assieme a tutto lo staff- dal direttore della rete ammiraglia, al suo vice Fasulo fino all'ultimo dei collaboratori - ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - erreelleerre : RT @Ghemon: Volevo che #MomentoPerfetto e il medley coi @NeriPerCasoOff di ieri, vi fossero musica per farvi stare bene. Mi sono immaginato… - sportli26181512 : Sanremo, la rivoluzione Michielin: i fiori vanno a Fedez. Quarta serata: torna Mahmood: Sanremo, la rivoluzione Mic… -